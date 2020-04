Coronavirus | “Sfatiamo la balla del cigno nero | la pandemia non è piovuta da Marte | si

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) “Sfatiamo ladeldi questache èdae non potevamo aspettarcela. Non è vero. A livello di istituzioni politiche e sanitarie l’idea che unapotesse scoppiare nel giro di qualche anno era presente. C’erano tutte le condizioni per poterla prevedere, c’è stata una rimozione, non si è voluto vedere questo pericolo“: lo ha affermato Aldo Giannuli, storico e politologo, direttore dell’Osservatorio sulla globalizzazione, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Secondo Giannuli si è preferito ignorare il problema “perché i soldi servono alla finanza e non li possiamo spendere per tutelare la salute pubblica, perché i nostri ...