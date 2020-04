Coronavirus | gli uomini sono più a rischio | tutta colpa dei testicoli?

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) In molti siposti la domanda: “Perché iluccide piùche donne”? Come titola oggi “Il Messaggero”, lo studio condotto negli Stati Uniti dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine di New York City, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba a Mumbai in India, ha fornito una singolare risposta al quesito. Secondo i ricercatori lapotrebbe essere dei. Le ghiandole sessuali maschili, infatti, potrebbero costituire “una specie di «roccaforte» in cui il virus si rifugia quando è sotto attacco. Una roccaforte che non esiste nelle donne, poiché le ovaie a differenza deinon presentano la proteina ACE2, il recettore a cui il Covid-19 si lega per invadere le cellule umane”. Gli autori dello studio...