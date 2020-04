Coronavirus – Francia, superati i 20mila morti. Baviera, mascherine obbligatorie sui mezzi e nei negozi. A Lisbona focolaio in un centro per richiedenti asilo (Di lunedì 20 aprile 2020) Mentre alcuni Paesi europei iniziano ad allentare le restrizioni imposte ai cittadini per contrastare la diffusione del Coronavirus, in Francia si superano i 20mila morti tra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. Aumentano i casi in Russia, per un totale di contagiati di 47.121 e 405 vittime, di cui 44 decedute nel corso dell’ultima giornata. E almeno 70 tra pazienti e dipendenti di un ospedale psichiatrico di Arkhangelsk, nel nord del Paese, sono risultati positivi. Orban libera posti in ospedale per accogliere pazienti positivi ed “evitare così la tragedia dell’Italia”. Il sistema sanitario è “sull’orlo del collasso” in molte località del Giappone, dove i casi confermati di Coronavirus sono saliti a più di 10.700 ed i decessi sono 171. Boom di casi anche a Singapore – 1.426 in un solo giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - bambini poco contagiosi?/ Francia - studi a favore delle scuole riaperte

Coronavirus in Francia - tracce del virus nell'acqua non potabile a Parigi

