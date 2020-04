Coronavirus | Fontana a De Luca | ' no porta chiusa a chi sceglie Lombardia per curarsi'

Agenzia_Ansa : Il virus divide l'Italia, Patuanelli: 'Riaprire per regioni'. Scontro sulla Lombardia, Fontana: 'Ci vogliono commis… - alexbarbera : Ero un sostenitore convinto dell’autonomia delle Regioni. Poi sono arrivati Fontana, De Luca e il coronavirus. Ridatemi lo Stato centralista - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all'ANSA: 'Regioni aperte a scaglioni? Il rischio è… - mrcrto : RT @RadioSavana: #DiMaio il 27 febbraio come al solito aveva capito tutto alla prima e invitava mezzo mondo a venire in Italia per turismo,… - cristrader1 : RT @Baldor28714391: #coronavirus #lariachetirala7 chi ha conflitto di interesse parla sempre col proprio portafoglio La catastrofe #Lombard… -

Coronavirus Fontana Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Fontana