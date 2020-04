Calcio: richiamati in Italia i giocatori stranieri, riparte il campionato? (Di lunedì 20 aprile 2020) Torna il Calcio, forse. La Serie A è quasi pronta. Era l’8 marzo quando Juventus ed Inter scesero in campo in un Allianz Stadium deserto per disputare quello che sarebbe stato l’ultimo match del campionato prima dello stop dovuto dall’emergenza sanitaria per il coronavirus. Il 2-0 finale per i bianconeri, arrivato con le reti di Ramsey e di Dybala, rimise i campioni d’Italia in testa alla classifica. Da quella situazione, cristallizzata già da un mese e mezzo, si ripartirà. Con le nuove disposizioni ormai imminenti, le squadre di Serie A si stanno organizzando per ricominciare la corsa, ed il primo passo è stato quello di richiamare in Italia i tanti stranieri che, anche tra molte polemiche, erano volati via. Chiamata rossonera Il Milan ha annunciato di aver convocato tutta la rosa, stranieri compresi, a Milano entro la metà ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 aprile 2020) Torna il, forse. La Serie A è quasi pronta. Era l’8 marzo quando Juventus ed Inter scesero in campo in un Allianz Stadium deserto per disputare quello che sarebbe stato l’ultimo match delprima dello stop dovuto dall’emergenza sanitaria per il coronavirus. Il 2-0 finale per i bianconeri, arrivato con le reti di Ramsey e di Dybala, rimise i campioni d’in testa alla classifica. Da quella situazione, cristallizzata già da un mese e mezzo, si ripartirà. Con le nuove disposizioni ormai imminenti, le squadre di Serie A si stanno organizzando per ricominciare la corsa, ed il primo passo è stato quello di richiamare ini tantiche, anche tra molte polemiche, erano volati via. Chiamata rossonera Il Milan ha annunciato di aver convocato tutta la rosa,compresi, a Milano entro la metà ...

Con le nuove disposizioni ormai imminenti, le squadre di Serie A si stanno organizzando per ricominciare la corsa, ed il primo passo è stato

Mercoledì il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora incontrerà i vertici della Figc e i presidenti delle ... Il Milan già da giorni dava segnali in questo senso: il club meneghino ha deciso di

