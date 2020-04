Bonea | negativi sette tamponi esaminati | al via anche distribuzione mascherine

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Sono risultatiche erano stati effettuati su altrettante persone che, residenti o domiciliate nel territorio cittadino, si ipotizzava potessero essersi relazionate con persona risultata positiva al Coronavirus. Gli accertamenti, in particolare, sono stati condotti su giovani immigrati, a scopo meramente precauzionale, alla luce dello stato di positività accertato di uno dei loro potenziali contatti, a sua volta dipendente presso un’azienda della zona. “E’ stata una misura, ripetiamo – ha spiegato il Primo Cittadino Giampietro Roviezzo – assolutamente prudenziale. Ma, come più volte abbiamo ripetuto, la gestione di una emergenza sanitaria quale quella in corso impone atteggiamenti di eccessivo zelo piuttosto che di approssimazione”. Nessun problema, quindi, per la ...