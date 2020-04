Amadeus a lavoro per Sanremo 2021, Fiorello: “E’ un pazzo” (Di lunedì 20 aprile 2020) Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello? “Ama è un pazzo” “L’ho sempre detto io: Amadeus è un pazzo”. Così Fiorello ha risposto alle dichiarazioni di Amadeus che ieri, 19 aprile, a Domenica In ha fatto capire che sta lavorando a Sanremo 2021. “Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: “Ha sbagliato numero””, scrive lo showman su Twitter. Al momento, l’ipotesi più accreditata per la 71esima edizione del Festival è quella di un Amadeus bis, che forse ritroverebbe Fiorello e porterebbe sul palco l’altro ex ragazzo di Radio Deejay, Jovanotti. Ipotesi formulata dallo stesso trio, anche se con qualche risata, durante una delle tante dirette Instagram della quarantena per l’emergenza Coronavirus. Da capire però se Rosario si farà convincere ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 aprile 2020)con? “Ama è un pazzo” “L’ho sempre detto io:è un pazzo”. Cosìha risposto alle dichiarazioni diche ieri, 19 aprile, a Domenica In ha fatto capire che sta lavorando a. “Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: “Ha sbagliato numero””, scrive lo showman su Twitter. Al momento, l’ipotesi più accreditata per la 71esima edizione del Festival è quella di unbis, che forse ritroverebbee porterebbe sul palco l’altro ex ragazzo di Radio Deejay, Jovanotti. Ipotesi formulata dallo stesso trio, anche se con qualche risata, durante una delle tante dirette Instagram della quarantena per l’emergenza Coronavirus. Da capire però se Rosario si farà convincere ...

Gazzettino : Amadeus al lavoro per Sanremo 2021, Fiorello conferma: «È un pazzo» - infoitcultura : Amadeus al lavoro per Sanremo 2021, Fiorello conferma: «È un pazzo» - IdaDiGrazia : Amadeus al lavoro per #Sanremo2021? @Fiorello conferma: «E' un pazzo» - leggoit : #Amadeus al lavoro per #Sanremo 2021, #Fiorello conferma: «E' un pazzo» - MadyHawk6 : Ma parliamo di Amadeus che: <<Un lavoro insolito per una donna>> #isolitiignoti -