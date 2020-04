“Allegri non era più sopportato, Sarri viene criticato. Non è così che si sostiene la Juve”: parla Giletti (Di lunedì 20 aprile 2020) Il presentatore e tifoso della Juve Massimo Giletti, intervistato da ‘Tuttosport’, ha commentato le recenti parole di Maurizio Sarri: ​”Anche Fabio Capello disse che non avrebbe mai allenato la Juve, per Enrico IV Parigi valeva bene una messa. La storia è piena di ripensamenti, cambiare idea vuol dire anche essere intelligenti, non significa venire meno a un’ideologia. Probabilmente vivere una realtà dal suo interno ha permesso a Sarri di vedere cose alle quali dall’esterno dava una lettura diversa. Come ad esempio il potere ipotetico della Juve sugli arbitri: se stai dentro al club capisci dove sta la verità. Ricordo che nel 2006 una ricerca dell’Università di Cambridge dimostrò che gli arbitri che si ritenevano fossero legati alla Juve in realtà in quell’anno non la favorirono. I primi ... Leggi su calcioweb.eu Benatia si toglie i sassolini : “Allegri mi ha preso in giro - avevo perso la testa e non volevo più giocare” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il presentatore e tifoso della Juve Massimo Giletti, intervistato da ‘Tuttosport’, ha commentato le recenti parole di Maurizio: ​”Anche Fabio Capello disse che non avrebbe mai allenato la Juve, per Enrico IV Parigi valeva bene una messa. La storia è piena di ripensamenti, cambiare idea vuol dire anche essere intelligenti, non significa venire meno a un’ideologia. Probabilmente vivere una realtà dal suo interno ha permesso adi vedere cose alle quali dall’esterno dava una lettura diversa. Come ad esempio il potere ipotetico della Juve sugli arbitri: se stai dentro al club capisci dove sta la verità. Ricordo che nel 2006 una ricerca dell’Università di Cambridge dimostrò che gli arbitri che si ritenevano fossero legati alla Juve in realtà in quell’anno non la favorirono. I primi ...

forumJuventus : Emre Can: 'Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità. Ripensando all'anno scorso a Torino ho scritto un bel ca… - CalcioWeb : Massimo #Giletti parla di #Sarri e #Allegri ???? 'Uno non era più sopportato, l'altro viene criticato. Non è così che… - ValerioLivia : #RaccontidiMaláStrana #VentagliDiParole Gli dèi greci erano eleganti, spiritosi, belli e allegri.. Noi slavi non… - TheMattDP10 : [50 MILIONI PER UN TOP PLAYER A CENTROCAMPO?] | LA JUVENTUS NON SI FIDA ... - Gobba_84 : @KikkoWui Certo le poche occasioni, 20 min in 5 mesi e poi non lo metti neanche in lista Champions, ma per favore..… -

Ultime Notizie dalla rete : “Allegri non Governo, la spallata della Lega è diventata un boomerang Corriere della Sera