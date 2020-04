Picchia e accoltella anziano a fermata autobus | arrestato 36enne

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 aprile 2020) Roma – Provvidenziale a Roma l’intervento degli agenti del commissariato Esquilino, in servizio in abiti civili alcune sere fa a piazza Sempione, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati. Gli agenti, infatti, al culmine di un’aggressione ai danni di una persona anziana, hanno impedito che la vittima – ferma ad aspettare l’– venisse colpita nuovamente, dopo esser gia’ stata ferita con un coltello. E’ successo tutto in pochi secondi. Dopo aver risposto alche non era munito di accendino, l’e’ caduto colpito al volto con un pugno. E poi in terra ancora calci, pugni e infine una coltellata. Solo il tessuto pesante della giacca e l’intervento dei poliziotti avventatisi sull’uomo, a soccorso dell’, hanno impedito il peggio. Bloccato e disarmato, ilromeno, ...