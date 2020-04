Nuovo report dell’Iss sulle case di riposo | morti oltre 6700 anziani | più di 3000 in

Leggi su fanpage

(Di domenica 19 aprile 2020) Sonoglinellediin Italia dal primo febbraio al 14 aprile di quest'anno. A rivelare i dati è l'ultimodell'Istituto superiore di sanità. Il 40,2 per cento degli ospiti delle Rsa (2724) è morto per cause riconducibili al Covid. In Lombardia i dati peggiori: nella regione si sono verificatila metà dei decessi, 3.045, e il 53,4 per cento, 1625, sono riconducibili al Coronavirus. In provincia di Bergamo il tasso di mortalità più alto nelledi: 18,2 per cento.