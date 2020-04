Malagò: «Non assegnare gli scudetti? Sarebbe un segnale. È un sentimento diffuso tra la gente» (Di domenica 19 aprile 2020) Su La Stampa un’intervista al capo del Coni, Giovanni Malagò. Racconta il giorno in cui ha capito che sullo sport italiano stava calando il sipario. «La sensazione covava sotto la cenere. Poi si è diffusa a macchia di leopardo tra dirigenti e atleti. Era il nove marzo, giorno dell’ultima partita della Serie A, quando in video conferenza abbiamo deciso di fermarci per resettare tutto». Ma non tutti gli sport hanno chiuso e il calcio ancora cerca il modo per andare avanti. «Io non ho sollecitato nessuno. I presidenti federali mi hanno detto che avrebbero interrotto, è nei loro diritti». Sul calcio e sugli attacchi della Lega alla sua ingerenza nel tema. «Sono il primo a riconoscere la specificità del calcio e il diritto/dovere di cercare ogni strada per chiudere la stagione. Ma non hanno mai pensato a ... Leggi su ilnapolista Petrucci contro Malagò : “Fa sempre così. Quell’io io io - possibile che lui non abbia mai commesso errori?”

Malagò : «La Pellegrini ha ragione - non si può parlare solo di calcio»

