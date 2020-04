Insulti tra Sansonetti e Travaglio: “Miserabili vermi” “Sei peggio di Farinacci” (video) (Di domenica 19 aprile 2020) Finisce a Insulti tra Piero Sansonetti, direttore del Riformista, e Marco Travaglio. Motivo del contendere, l’articolo con il quale il Riformista accusa il Fatto quotidiano di aver messo le mani sull’Eni: “Ha candidato alla presidenza della più importante potenza economica italiana una donna del proprio staff, Lucia Calvosa, cioè addirittura un membro del consiglio di amministrazione del giornale. Il bombardamento su Descalzi (amministratore delegato dell’Eni che il Movimento 5 Stelle spinge per non confermare, ndr) è un diversivo”. Nell’editoriale di ieri sul Fatto Travaglio parte alla carica e, senza citare Sansonetti ma con esplicito riferimento alla vicenda, accusa “qualche miserabile verme annidiato nei soliti giornalacci”. La risposta di Sansonetti non si è ... Leggi su secoloditalia ‘Gf Vip 4’ - Patrick Pugliese spiega qual è stata la sua strategia di gioco e svela alcuni scioccanti insulti ricevuti da Antonio Zequila!

Travaglio e l'ultima pagina contro Attilio Fontana : orrore - pressapochismo - insulti : aiutate il direttore a curare le sue ossessioni

Insulti e gogna mediatica. Così la macchina del fango fa propaganda per la Lega. Commenti estrapolati dal contesto - video e notizie manipolate. La Bestia di Salvini non fa prigionieri (Di domenica 19 aprile 2020) Finisce atra Piero, direttore del Riformista, e Marco. Motivo del contendere, l’articolo con il quale il Riformista accusa il Fatto quotidiano di aver messo le mani sull’Eni: “Ha candidato alla presidenza della più importante potenza economica italiana una donna del proprio staff, Lucia Calvosa, cioè addirittura un membro del consiglio di amministrazione del giornale. Il bombardamento su Descalzi (amministratore delegato dell’Eni che il Movimento 5 Stelle spinge per non confermare, ndr) è un diversivo”. Nell’editoriale di ieri sul Fattoparte alla carica e, senza citarema con esplicito riferimento alla vicenda, accusa “qualche miserabile verme annidiato nei soliti giornalacci”. La risposta dinon si è ...

SecolodItalia1 : Insulti tra Sansonetti e Travaglio: “Miserabili vermi” “Sei peggio di Farinacci” (video) - dilio_bianchi : RT @Mirith_: Questa sig. Un giorno o l'altro conquisterà l'Oscar delle stupidaggini. Non bastavano le cozze, adesso anche gli insulti... Mh… - olga453901841 : RT @Sandra70641168: @Frank8178563257 @satellix1966 @olga453901841 @matteosalvinimi La differenza tra noi come dici tu fascisti e voi è che… - Ivic94757448 : RT @Mirith_: Questa sig. Un giorno o l'altro conquisterà l'Oscar delle stupidaggini. Non bastavano le cozze, adesso anche gli insulti... Mh… - Mirith_ : Questa sig. Un giorno o l'altro conquisterà l'Oscar delle stupidaggini. Non bastavano le cozze, adesso anche gli in… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti tra Insulti tra Sansonetti e Travaglio: "Miserabili vermi" "Sei peggio di Farinacci"... Secolo d'Italia Coronavirus, Conte: “Riaperture dal 4 maggio, con un piano nazionale omogeneo”

Quanto a me, non mi impressionano neppure gli insulti. Intervengo solo quando, come e’ successo da ultimo, vedo che alcuni esponenti delle opposizioni lanciano una campagna di false accuse che rischia ...

Conte a Il Giornale: “Ricostruzione spetta alla politica, non a governi tecnici o di unità. Tra le opposizioni c’è anche chi è costruttivo”

“Quanto a me – prosegue -, non mi impressionano neppure gli insulti. Intervengo solo quando, come è successo da ultimo, vedo che alcuni esponenti delle opposizioni lanciano una campagna di false ...

Quanto a me, non mi impressionano neppure gli insulti. Intervengo solo quando, come e’ successo da ultimo, vedo che alcuni esponenti delle opposizioni lanciano una campagna di false accuse che rischia ...“Quanto a me – prosegue -, non mi impressionano neppure gli insulti. Intervengo solo quando, come è successo da ultimo, vedo che alcuni esponenti delle opposizioni lanciano una campagna di false ...