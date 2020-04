Guardia Costiera: a breve il trasferimento di 34 persone dalla Aita Mari alla nave Rubattino (Di domenica 19 aprile 2020) Inizierà a breve il trasferimento su nave Rubattino, della società Tirrenia (ora Compagnia Italiana di Navigazione), delle 34 persone che si trovano a bordo della nave ong Aita Mari. Le operazioni, come avvenuto nei giorni scorsi per la nave Alan Kurdi, si svolgeranno a largo del porto di Palermo, sotto il coordinamento tecnico della locale Guardia Costiera. Presenti motovedette della Guardia Costiera per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni di trasferimento. In zona anche una motovedetta della Guardia di finanza. I servizi tecnico-nautici portuali garantiranno l’affiancamento in sicurezza delle due unità navali. Le persone trasferite si aggiungeranno alle 146 arrivate su nave Rubattino nella giornata di venerdì 17 aprile, provenienti dall’unità ong Alan Kurdi. La nave Rubattino rimarrà ad un miglio al ... Leggi su meteoweb.eu Migranti : Guardia costiera - ‘operazioni trasbordo Alan Kurdi al largo di Palermo’

Il mare si tinge di rosso in Puglia : controlli della Guardia Costiera sul litorale [FOTO]

(Di domenica 19 aprile 2020) Inizierà a breve il trasferimento su nave Rubattino, della società Tirrenia (ora Compagnia Italiana di Navigazione), delle 34 persone che si trovano a bordo della nave ong Aita Mari. Le operazioni, come avvenuto nei giorni scorsi per la nave Alan Kurdi, si svolgeranno a largo del porto di Palermo, sotto il coordinamento tecnico della locale Guardia Costiera. Presenti motovedette della Guardia Costiera per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni di trasferimento. In zona anche una motovedetta della Guardia di finanza. I servizi tecnico-nautici portuali garantiranno l'affiancamento in sicurezza delle due unità navali. Le persone trasferite si aggiungeranno alle 146 arrivate su nave Rubattino nella giornata di venerdì 17 aprile, provenienti dall'unità ong Alan Kurdi. La nave Rubattino rimarrà ad un miglio al ...

Le operazioni, come avvenuto nei giorni scorsi per la nave Alan Kurdi, si svolgeranno a largo del porto di Palermo, sotto il coordinamento tecnico della locale Guardia Costiera. Presenti motovedette ...

della Guardia Costiera, della Dogana e della Polizia Municipale, altresì della locale ASP, dell’USMAF, della CRI, del Servizio SUES 118 e dei volontari della Protezione Civile Regionale, che hanno ...

