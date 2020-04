Gino Sorbillo a Domenica In | il messaggio per le pizzerie in Campania | anche De Magistris

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 19 aprile 2020) DaIn in collegamento con la sua amata Napoli oggi Mara Venier ha dato spazio ache ha portato forte il suoper leinin grave difficoltà. In collegamentoil sindaco di Napoli Luigi Dee ancora una volta Andrea Sannino. Fiero della propria città ma di tutta la regione,chiede che vengano permesse le consegne delle pizze. Il governatore Vincenzo De Luca quando la fase 1 ha avuto inizio le ha vietate,era del tutto d’accordo con questa scelta ma adesso che i dati mostrano il risultato dei comportamenti dei napoletani crede sia giusto dare respiro a chi ha affitti e altre spese, a chi teme che il divieto possa danneggiare le attività in modo irreparabile. Napoli, la, il Sud, hanno capito in tempo che la situazione era grave. De Luca ha spesso agito prima del Governo, ha ...