Giancarlo Magalli, annuncio dalla Fialdini: “Sto pensando alla pensione” (Di domenica 19 aprile 2020) Giancarlo Magalli, annuncio sensazionale dalla Fialdini: “Tra quattro, cinque anni vorrei godermi la vita” Francesca Fialdini sceglie, per presentare Giancarlo Magalli a Da noi… a ruota libera, le parole che sempre più spesso vengono tributate all’amatissimo presentatore: “Ed ora è con noi una colonna portante della televisione italiana”. Impossibile non sorridere al suo ingresso in scena, che tante volte ha scandito l’inizio delle nostre giornate. I due si salutano con un simpatico siparietto, facendo combaciare le loro schiene. Gesto di prevenzione scherzosa e che lui dice di apprezzare particolarmente. Poi si siedono ed ha inizio l’intervista, ad un certo punto della quale Magalli spiazza tutti: Non ho ancora detto a nessuno che non vorrei lavorare fino a cento anni. Sono contento, ma tra quattro, cinque anni vorrei ... Leggi su lanostratv GIANCARLO MAGALLI/ "Non faccio esibizioni - non impongo la mia presenza"

