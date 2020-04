Fig | la piattaforma di crowdfunding | è stata acquisita da Republic

Leggi su eurogamer

(Di domenica 19 aprile 2020) Nella giornata di oggi, lad'investimento, ha annunciato l'acquisizione di Fig, sito disfruttato da molti sviluppatori indipendenti per la creazione dei propri videogiochi.Esattamente come Kickstarter, Fig permette a chiunque di donare per la realizzazione di un progetto, con una piccola, ma sostanziale differenza: donando su Fig non si diventa solo dei sostenitori, ma dei veri e propri investitori. Ciò significa che, a seconda del vostro investimento, vi spetterà una percentuale sui ricavi, la quale potrebbe aumentare in caso di successo.Fra i giochi finanziati su Fig, possiamo citare Psychonauts 2, ancora in sviluppo, ma soprattutto Outer Wilds, il quale ha generato un ritorno del 220% ai propri investitori.Leggi altro...