F1 | Daniel Ricciardo | “Difficile parlare in questo momento di rinnovo con la Renault”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 aprile 2020) Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport“,, pilota della Renault, con il contratto in scadenza al termine della stagione, non ha ancora rinnovato con la propria scuderia. La Rosea riprende le parole del pilota australiano, che questa sera non ha preso parte al GP virtuale della Cina di F1, rilasciate a Sky Sports F1 Vodcast. Così il pilota Renault: “Ilcon la Renault? È difficile inavere colloqui in merito, perché siamo in una situazione di stallo. Normalmente si inizia adi queste cose dopo le gare, in base ai risultati. Onestamente non c’è molto di cuiadesso“. Prosegue l’australiano: “Se c’è qualcosa che ho imparato nella vita, è che non si può escludere nulla. Avrei mai pensato di correre con la Red Bull? No. Tornarci ...