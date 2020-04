Coronavirus, calano ancora le vittime: stabili i nuovi contagi (Di domenica 19 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, migliorano i numeri. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2635 persone, 98 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 25.033 persone, un leggero aumento rispetto a ieri, 26 in più. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 433 persone (ieri le vittime erano state 482), arrivando a un totale di decessi 23.660. I guariti raggiungono quota 47.055, per un aumento in 24 ore di 2.128 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.200 persone). L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 486 unità (ieri erano stati 809) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3.047 (ieri 3.491). Numeri che strappano ottimismo ma che non devono far abbassare la guardia.”È assolutamente ... Leggi su caffeinamagazine Lombardia - 66.236 casi di coronavirus e 12.213 morti : “Calano i decessi ma aumentano i ricoveri”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Calano i decessi a Bergamo - Wuhan smentisce ipotesi di virus prodotto in laboratorio

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano Coronavirus, calano ancora i numeri del contagio in Italia | In Europa si contano già 100mila morti TGCOM Coronavirus, a Roma calano i reati «Ora lotta ai furbetti e a liti in casa»

Meno reati, ma tanto lavoro lo stesso. L’emergenza coronavirus e il lockdown della Capitale hanno ridisegnato anche le modalità d’intervento delle forze dell’ordine, che comunque devono fare fronte a ...

Coronavirus, 433 morti e 3.047 casi in più. Calano le terapie intensive, ma aumentano i ricoverati

ROMA - Sale di altre 433 vittime il bilancio dei morti in Italia per conseguenze derivate dal coronavirus. Ieri il dato era di 482. È quanto ha diramato dal dipartimento della Protezione civile nel ...

