Whirlpool, sindacati: Accordo su linee guida sicurezza (Di sabato 18 aprile 2020) È stato siglato con Whirlpool un Accordo sulle linee guida di sicurezza di contrasto alla diffusione dell’infezione da Covid-19. Lo rendono noto Fim, Fiom e Uilm spiegando che si tratta di “un complesso di azioni che tiene conto dei confronti avvenuto nelle unità produttive fra direzioni aziendali e rappresentanti dei lavoratori, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza possibili in vista della ripresa della attività lavorativa”. Le principali misure sono la igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, il mantenimento delle distanze di almeno un metro, la concessione del lavoro agile (smart working) a chi può lavorare da remoto, la dotazione di mascherine, la misurazione delle temperature prima di accedere al sito, tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l’adozione di procedure ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 aprile 2020) È stato siglato conunsulledidi contrasto alla diffusione dell’infezione da Covid-19. Lo rendono noto Fim, Fiom e Uilm spiegando che si tratta di “un complesso di azioni che tiene conto dei confronti avvenuto nelle unità produttive fra direzioni aziendali e rappresentanti dei lavoratori, al fine di garantire le massime condizioni dipossibili in vista della ripresa della attività lavorativa”. Le principali misure sono la igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, il mantenimento delle distanze di almeno un metro, la concessione del lavoro agile (smart working) a chi può lavorare da remoto, la dotazione di mascherine, la misurazione delle temperature prima di accedere al sito, tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l’adozione di procedure ...

