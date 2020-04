Terremoto in provincia di Foggia | scossa di magnitudo 3 7

DPCgov : #Terremoto #Piacenza #16aprile Dalle verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia risulta solo qualche cornici… - rtl1025 : ?? Scossa di #terremoto nel Piacentino, distintamente avvertita dalla popolazione. La terra ha tremato alle 11.42, c… - AmbCina : Il 14 Aprile 2010, un forte terremoto provocava più di 2.000 morti e la distruzione di molti centri nella prefettur… - MichGPS : #terremoto alle ore 4:57 di oggi 18/04/2020 di Mag tra 3.5 e 4.0 nella provincia di Foggia. - yamabuki_it : RT @NoiNotizie: #Terremoto di #magnitudo 3,7 alle 4,57 in provincia di #Foggia. Epicentro Poggio Imperiale, quasi al confine nord della #Pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto provincia

Terremoto in provincia di Foggia: paura in Puglia dove la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. Il sisma è avvenuto alle ore 4 e 57 del 18 aprile 2020 ed è stato localizzato dalla ...Almeno la metà di loro ha partecipato all’allestimento delle basi militari italiane in Afghanistan, in Kosovo, negli Emirati Arabi. Altri si sono ritrovati ad operare in Abruzzo, nella terra sconvolta ...