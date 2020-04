Tanti fumetti gratis: le nuove iniziative per passare il tempo a casa (Di sabato 18 aprile 2020) Proseguono le iniziative da parte delle principali case editrici a fumetti (e non solo) per aiutare gli italiani a passare il tempo durante l’isolamento sociale da Coronavirus, con fumetti gratis, progetti benefici e promozioni speciali. Star Comics ha aperto al pubblico una selezione di fumetti giapponesi, italiani e americani. Sul primo fronte, fino al 20 aprile sono disponibili i primi volumi di grandi classici manga come Detective Conan, Vita da Slime e Capitan Tsubasa (meglio noto come Holly e Benji), mentre dal 21 al 27 si passa, a rotazione, a Ranma 1/2, Mob Psycho e Edens Zero. Tra i comics Made in Italy restano invece fissi i primi albi di Valter Buio, Sandokan e Dottor Morgue, oltre a una selezione di adattamenti di opere horror/mistery come Dracula, Dorian Grey e Uno studio in rosso presentate da Roberto Recchioni. Mentre il catalogo di comics Usa tratti ... Leggi su wired (Di sabato 18 aprile 2020) Proseguono leda parte delle principali case editrici a(e non solo) per aiutare gli italiani aildurante l’isolamento sociale da Coronavirus, con, progetti benefici e promozioni speciali. Star Comics ha aperto al pubblico una selezione digiapponesi, italiani e americani. Sul primo fronte, fino al 20 aprile sono disponibili i primi volumi di grandi classici manga come Detective Conan, Vita da Slime e Capitan Tsubasa (meglio noto come Holly e Benji), mentre dal 21 al 27 si passa, a rotazione, a Ranma 1/2, Mob Psycho e Edens Zero. Tra i comics Made in Italy restano invece fissi i primi albi di Valter Buio, Sandokan e Dottor Morgue, oltre a una selezione di adattamenti di opere horror/mistery come Dracula, Dorian Grey e Uno studio in rosso presentate da Roberto Recchioni. Mentre il catalogo di comics Usa tratti ...

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Animatore festeggia con uno sketch il compleanno di Giorno

Personaggi dall'incredibile carisma mescolati a uno stile tanto caratteristico quanto riuscito rappresentano le punte di diamante per Le Bizzarre Avventure di JoJo, l'epopea concretizzatasi grazie al ...

