Scoperto l'animale più lungo del mondo negli abissi dell'Australia: è un sifonoforo di 46 metri [VIDEO] (Di sabato 18 aprile 2020) Ritenuto lungo oltre 45 metri, questo gigante sifonoforo, un tipo di organismo marino parente di meduse e coralli, è stato individuato al largo dell'Australia Occidentale da un team del Western Australian Museum e Schmidt Ocean Institute, Curtin University, e Geoscience Australia. Gli scienziati hanno usato un robot sottomarino, chiamato SuBastian, per esplorare le acque profonde del Ningaloo Canyons, parte del sistema Ningaloo Reef, una delle più lunghe barriere coralline sotto costa del mondo e uno dei più grandi sistemi di barriera corallina frastagliata, estendendosi per 300km lungo la costa nordoccidentale. "Ho partecipato a numerose spedizioni e non ho mai visto niente di simile. La maggior parte delle colonie di sifonofori che ho visto è lunga forse 20cm, forse un metro. Ma questo animale è enorme. E non solo enorme, la colonia ...

