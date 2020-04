Positivi in quarantena fermati per strada a Milano, quattro denunciati: in un giorno 596 multe (Di sabato 18 aprile 2020) quattro persone sono state denunciate a Milano perché, pur essendo positive al coronavirus e in quarantena, erano uscite di casa e stavano camminando strada. Nella giornata di ieri le forze dell'ordine hanno controllato 16.928 persone nel capoluogo lombardo, di cui 596 sono state multate. Le verifiche sui negozi sono state 4.368 e 12 i titolari di attività sono stati denunciati. Leggi su fanpage Coronavirus - così si scoprono i positivi che violano la quarantena. In 650 intercettati in strada

Coronavirus - la quarantena per i positivi raddoppia fino a 28 giorni. Ecco perché

«Casi positivi anche dopo 14 giorni» Ecco come sarà ora la quarantena (Di sabato 18 aprile 2020)persone sono state denunciate aperché, pur essendo positive al coronavirus e in, erano uscite di casa e stavano camminando. Nella giornata di ieri le forze dell'ordine hanno controllato 16.928 persone nel capoluogo lombardo, di cui 596 sono state multate. Le verifiche sui negozi sono state 4.368 e 12 i titolari di attività sono stati

repubblica : Coronavirus, così si scoprono i positivi che violano la quarantena. In 650 intercettati in strada [aggiornamento de… - matteograndi : Come ripartire? Diagnosi precoci e tracciamento dei contatti -Tamponi per tutti alla prime avvisaglie -Test sierol… - Linkiesta : Non abbiamo ancora un piano nazionale per i tamponi. Non abbiamo un’applicazione di tracciamento dei positivi. Non… - robfer2010 : RT @Salvo48092192: Immigrati non vogliono fare la quarantena, visto che sono positivi al coronavirus. MA CHIUDETE I PORTI COSA ASPETTATE CH… - carmelocarvelli : RT @Musumeci_Staff: Una nave per la quarantena degli immigrati, capace di ospitare fino a 488 persone. L’abbiamo trovata: è la Motonave Azz… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi quarantena Coronavirus, così si scoprono i positivi che violano la quarantena. In 650 intercettati in strada la Repubblica Coronavirus, migrante positivo al campo Roja, Scullino: "Ho subito contattato il prefetto"

Lo ha detto il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino in merito alla notizia dell’ospite del campo Roja positivo al coronavirus. “Il Campo Roja è comunque in stato di quarantena e quindi nessuno può ...

William terrorizzato: “Molto preoccupato per la salute di mio padre”

In queste settimana, affiancato dalla moglie Kate Middleton, il principe William ha continuato a mostrarsi sorridente e a dispensare messaggi positivi alla Nazione ... Ammetto però che, proprio ...

Lo ha detto il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino in merito alla notizia dell’ospite del campo Roja positivo al coronavirus. “Il Campo Roja è comunque in stato di quarantena e quindi nessuno può ...In queste settimana, affiancato dalla moglie Kate Middleton, il principe William ha continuato a mostrarsi sorridente e a dispensare messaggi positivi alla Nazione ... Ammetto però che, proprio ...