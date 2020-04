Ottomila aziende in Toscana già aperte dai prefetti E Rossi accelera la fase 2

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di sabato 18 aprile 2020) FIRENZE. «Niente date, ma mandiamo a Roma il nostro modello per la riapertura, per noi è importante far ripartire i settori strategici dell’export il prima possibile». È per ora l’unico nodo davvero stretto da Enricocon imprese, sindacati e categorie economiche nella lunga trattativa con cui il governatore da giorni tenta di costruire una viaal dopo lockdown. Ed è l’unico punto fermo che esce dall’ennesima, interminabile serie di video conferenze con cui Palazzo Strozzi Sacrati sta mettendo a punto l’ordinanza che detterà le regole allee ai lavoratori per la “2”. L’idea è di chiudere oggi. Alle 10 comincerà una nuova sessione di video riunioni al termine della qualevorrebbe firmare uno o due documenti: da una parte l’industria, ...