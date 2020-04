Oltre 289 mila persone controllate | 28 violazioni quarantena

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 18 aprile 2020) Sono 289.580 lee 101.359 gli esercizi e le attività commerciali controllati nella giornata di ieri, 17 aprile, dalle forze di polizia per il rispetto delle limitazioni imposte dall`emergenza coronavirus. Lo riferisce il Viminale, spiegando nel dettaglio gli esiti dei controlli: 8.129 sanzioni amministrative contestate, 47 denunce per falsa dichiarazione o attestazione, 28 denunce per violazione dei divieti legati alla, 202 sanzioni ai titolari di attività/esercizi commerciali, 35 provvedimenti di chiusura. Dall'inizio dei controlli, l'11 marzo, al 17 aprile salgono così a 8.360.375 lee a 3.296.544 gli esercizi o attività verificati.