Multati per aver portato la figlia ad un controllo post trapianto (Di sabato 18 aprile 2020) Alessandro Ferro Una famiglia toscana che portava la figlia di 8 anni ad un controllo post-trapianto, è stata fermata da una pattuglia della polizia stradale. "Lontani da casa e troppi in auto", verbale da 533 euro. La buona notizia è arrivata questa mattina: "Sanzione annullata in deroga" e le scuse da parte delle forze di polizia Stavano portando in auto la loro figlia di 8 anni da Grosseto a Pisa per una visita di controllo della piccola dopo un trapianto di midollo osseo, quando una pattuglia della polizia stradale li ha fermati e Multati di 533 euro per aver contravvenuto alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria del Coronavirus. "Ricorreremo in giudizio" La famiglia toscana, che si stava recando all'ospedale Santa Chiara di Pisa, ha interpellato il proprio legale per far ricorso. L'estate scorsa, la bambina aveva subìto un trapianto di ... Leggi su ilgiornale Grosseto : «Multati dalla Polizia per aver portato mia figlia a un controllo post trapianto»

