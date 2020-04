L’attrice è guarita dal coronavirus E racconta | “Ho passato un brutto periodo…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 aprile 2020) Tra i tanti personaggi illustri ad essere stati colpiti dalc’è stata Itziar Ituno, meglio conosciuta come ‘Lisbona’ nella serie Netflix ‘La Casa di Carta’. L’attrice aveva comunicato a tutti di essersi ammalata lo scorso mese di marzo, ma ora finalmente ha sconfitto la malattia. Ha infatti rilasciato un’intervista radiofonica a ‘Radio Ciudad’,ndo nei dettagli cosa le è successo in tutto questo periodo. Vediamo con cosa ha dovuto fare i conti la donna. “Hounperiodo e il mio compagno ha trascorso 8 giorni in ospedale. Non è solo un’influenza, dà sintomi molto rari, ti fa sentire cose strane. Inizi con una tosse un po’ banale, e il giorno dopo ti svegli con la febbre. Perdi l’olfatto da un giorno all’altro, non senti l’odore o il ...