L’addio di Saviano al sindaco Sommese | lacrime e applausi VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –, bandiere tricolori e: la comunità ditributa l’ultimo saluto alCarmine, morto per Coronavirus. Questa mattina il feretro del quattro volteha attraversato tutta la città per il corteo funebre. Divieti e timori non hanno fermato la comunità scesa in strada per salute l’amato. L'articolo L’addio dial) proviene da Anteprima24.it.