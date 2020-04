“La Protezione Civile cerca alberghi in Sardegna per mettere in quarantena i migranti” (Di sabato 18 aprile 2020) Il post pubblicato sulla pagina Facebook Identità Sardegna oggi, 18 aprile, sostiene che la Protezione Civile stia cercando alberghi in Sardegna per l’accoglienza e dunque la quarantena dei migranti. La notizia è stata ripresa dalle principali testate locali, ma soprattutto è stata riportata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia suscitando la ferma reazione del governatore sardo Christian Solinas. RIPARTE IL TURISMO IN Sardegna La Protezione Civile cerca alberghi in Sardegna per mettere in quarantena i migranti. La notizia è stata confermata da una comunicazione ufficiale di Federalberghi che invita i proprietari e gestori di hotel e b&b dell’Isola a segnalare con la massima urgenza la disponibilità direttamente al Presidente di Federalberghi. Poi precisa che la disponibilità riguarda solo il sud ... Leggi su bufale Sindaco Lonato del Garda (BS) : “La Protezione civile ha inviato 450 mascherine per 17mila medici”

