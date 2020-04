Coronavirus ultime notizie 18 aprile

(Di sabato 18 aprile 2020) Gli aggiornamenti in diretta sull'emergenzain Italia e nel mondo di sabato 18. Ad oggi sono 172.434 i casi positivi al Covid-19 in Italia, di cui 22.745 morti e 42.727 guariti. Secondo Giovanni Rezza dell'ISS, il virus è contagioso prima dei sintomi. Aumentano le ipotesi sulla Fase 2 che dovrebbe partire il 4 maggio tra riaperture, uscite scaglionate e l'app "Immuni" per il contact tracing.

ilpost : Una breve rassegna delle variegate proposte avanzate da Matteo Salvini nelle ultime settimane: chiudere, riaprire,… - fanpage : Il virologo Di Perri: “Chi guarisce resta positivo e può essere contagioso per settimane” #17aprile - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Toscana, dati #17aprile ?? 4.091 tamponi nelle ultime 24 ore (96.231 totali) ?? 167 nuovi cas… - zazoomnews : CORONAVIRUS- Salute e lavoro la fase 2 che serve ai giovani italiani - #CORONAVIRUS- #Salute #lavoro #serve - zazoomnews : NUMERI CORONAVIRUS- Germania e Cina chi vincerà la partita dei “bari”? - #NUMERI #CORONAVIRUS- #Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Bruno, 67 anni, in pensione da dieci dopo una vita trascorsa a vendere auto in un concessionario, è la prima vittima di coronavirus a Sauze d’Oulx. Come tutto lo staff dello chalet, dal 9 marzo si era ...Gli aggiornamenti in diretta sull’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo di sabato 18 aprile. Ad oggi sono 172.434 i casi positivi al Covid-19 in Italia, di cui 22.745 morti e 42.727 guariti.