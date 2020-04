Barelli “Governo non lasci solo Spadafora e aiuti societa' sportive”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Serve un'iniezione immediata di liquidita', 200 milioni a fondo perduto per sostenere le' sportive che stanno vivendo grandi difficolta' per l'interruzione dell'attivita'. Senza le' lo sport in Italia non si fa e possiamo chiudere tutto, dalle federazioni al Coni stesso”. Questo l'appello lanciato al Governo da Paolo, presidente della Federazione italiana nuoto e deputato di Forza Italia. “Il ministrosi sta battendo al meglio, ma al momento non e' stato dato un euro alle' sportive – ha dichiarato il numero uno della Fin all'Italpress – Il problema riguarda il Governo intero, il ministro non vaato: visto che le esigenze del Paese sono tante, in tutti i settori, non vorrei che lo sport rimanesse schiacciato in questa congiuntura drammatica”.si e' poi soffermato ...