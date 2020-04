Banche | sindacati preoccupati scrivono a Ministra Lamorgese

Leggi su quifinanza

(Di sabato 18 aprile 2020) (Teleborsa) – “Chiediamo, di nuovo, al Suo Ufficio e alle Forze dell’ordine un intervento volto a rafforzare la sicurezza sociale, a tutela della sicurezza di chi si trova sui posti di lavoro e della clientela bancaria tutta”. E’ quanto hanno scritto al Ministro dell’Interno, Luciana, i Segretari generali deibancari Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Giuliano Calcagni, Massimo Masi, Emilio Contrasto. “Lunedì mattina (20 aprile) – hanno spiegato nella lettera – partiranno le procedure per erogare i finanziamenti garantiti dallo Stato, introdotti col decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, per poter aiutare imprese e professionisti in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19″. Nel documento, inviato per conoscenza anche ...