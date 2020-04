Apex Legends nasconde un easter egg legato alla missione di Titanfall 2 più amata dai fan (Di sabato 18 aprile 2020) La quarta stagione di Apex Legends sta per giungere alla sua conclusione, con il termine fissato per il prossimo 5 maggio. Sebbene manchi ancora qualche settimana alla prossima Season, Respawn potrebbe aver già iniziato ad adottare i primi cambiamenti alla mappa di gioco, inserendo alcuni indizi che stanno solleticando la curiosità dei fan.In particolare, uno di questi indizi potrebbe essere una citazione diretta a Titanfall 2, in particolar modo alla sua missione più memorabile, Causa ed Effetto.Per trovare questo easter egg non dovete far altro che andare alla Cupola di Confini del Mondo: qui troverete un datapad in una delle costruzioni principali. Osservandolo, prima di raccoglierlo, noterete che serve per dare l'accesso a qualcosa legato alla divisione ARES. Raccogliendolo, avrete un messaggio a schermo per pochi istanti, il quale svela l'esistenza di altri ... Leggi su eurogamer Apex Legends Global Series - annunciate le nuove date per i tornei online

