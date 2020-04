Al Bano “coccolato da Loredana Lecciso”: un periodo fecondo. E strizza l'occhio alla musica (Di sabato 18 aprile 2020) Chi conosce bene Al Bano sa che non ama il gossip. Ma da giorni la notizia del suo ritorno con Loredana Lecciso sta animando la cronaca rosa. Una copertina sul settimanale DiPiù e ora un'intervista all'Adnkronos. “Non ho mai amato raccontare della mia vita privata – precisa Carrisi –, mi piacerebbe parlare di musica e dell'uscita dei miei prossimi album”. Con oltre 500 brani, il repertorio del Leone pugliese è vastissimo. In questi giorni, Al Bano potrebbe mettersi al lavoro per catalogare i suoi brani. Ma qualcuno ci racconta che potrebbe “sfornare” inediti. Adesso, come vi abbiamo già raccontato, Carrisi e la Lecciso si trovano a Cellino nella grande Tenuta (alle porte di Brindisi). Lì vive anche la sua ex moglie Romina, che dopo la notizia ufficializzata con una copertina su DiPiù sembra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 aprile 2020) Chi conosce bene Alsa che non ama il gossip. Ma da giorni la notizia del suo ritorno conLecciso sta animando la cronaca rosa. Una copertina sul settimanale DiPiù e ora un'intervista all'Adnkronos. “Non ho mai amato raccontare della mia vita privata – precisa Carrisi –, mi piacerebbe parlare di musica e dell'uscita dei miei prossimi album”. Con oltre 500 brani, il repertorio del Leone pugliese è vastissimo. In questi giorni, Alpotrebbe mettersi al lavoro per catalogare i suoi brani. Ma qualcuno ci racconta che potrebbe “sfornare” inediti. Adesso, come vi abbiamo già raccontato, Carrisi e la Lecciso si trovano a Cellino nella grande Tenuta (alle porte di Brindisi). Lì vive anche la sua ex moglie Romina, che dopo la notizia ufficializzata con una copertina su DiPiù sembra ...

