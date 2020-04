Uil: in UE servono strumenti nuovi, introdurre eurobond (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – “E’ importante che il Parlamento europeo abbia approvato l’attivazione del MES, con modalità nuove, per contrastare gli effetti dovuti alla diffusione del covid-19“. Lo dice il Segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. “L’Europa necessita di una svolta sulla politica economica, per contrastare i drammatici effetti che il covid sta avendo nelle economie dei Paesi Ue – aggiunge – occorre introdurre strumenti nuovi quali gli eurobond e porre fine alle politiche europee di austerità degli ultimi anni. In questo quadro, l’utilizzo del Mes senza condizionalità è una risorsa importante che i singoli Stati nazionali possono utilizzare per far fronte all’emergenza sanitaria”. (Foto: © andreykuzmin / 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – “E’ importante che il Parlamento europeo abbia approvato l’attivazione del MES, con modalità nuove, per contrastare gli effetti dovuti alla diffusione del covid-19“. Lo dice il Segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. “L’Europa necessita di una svolta sulla politica economica, per contrastare i drammatici effetti che il covid sta avendo nelle economie dei Paesi Ue – aggiunge – occorrequali glie porre fine alle politiche europee di austerità degli ultimi anni. In questo quadro, l’utilizzo del Mes senza condizionalità è una risorsa importante che i singoli Stati nazionali possono utilizzare per far fronte all’emergenza sanitaria”. (Foto: © andreykuzmin / 123RF)

Lo dice il Segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. "L'Europa necessita di una svolta sulla politica economica, per contrastare i drammatici effetti che il covid sta avendo nelle economie ...

