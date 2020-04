TUTTI I DUBBI SU «IMMUNI», LA APP CONTRO IL CORONAVIRUS (Di venerdì 17 aprile 2020) Sarà IMMUNI della società milanese Bending Spoons, la app scelta dal Governo e dal Commissario per l'emergenza CORONAVIRUS, Arcuri, che evidentemente è quella che risponde meglio agli stringenti paletti imposti dalla gara: rispetto delle vigenti norme sulla privacy, sicurezza dei dati e ovviamente l'efficacia nel tracciamento degli individui.L'efficacia però è tutta ancora da dimostrare, sono infatti molte le incognite. In primo luogo per dare riscontri utili l'App dovrà essere scaricata almeno dal 60% della popolazione italiana, un'adozione davvero di massa. In altre nazioni che hanno suggerito il download dell'applicazione senza imporla come Singapore, solo il 20% dei cittadini ha risposto all'appello.Inoltre IMMUNI che dovrebbe proteggere soprattutto le categorie più fragili dovrà essere potenzialmente scaricata proprio dagli ... Leggi su panorama Sovranisti per caso. Ecco tutti i Fratelli d’Italia che votarono il Mes. Da Urso a Rampelli passando per Nastri Totaro e Marsilio. Gli ex Pdl non ebbero avuto dubbi a dire Sì alla norma europea

Coronavirus e caldo - il clima estivo frenerà il contagio? Tutti i dubbi degli scienziati

e tutti quei casi che «le istituzioni sovraccariche non hanno saputo riferire o non hanno riferito». Importante l'ammissione che ci siano state carenze nei tanti bollettini di morte e contagio e che ...