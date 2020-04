"Superare le divisioni". Mes, ma con che faccia? Il risibile appello di Di Maio in diretta tv (Di venerdì 17 aprile 2020) Superare le divisioni politiche, ma soltanto quando fa comodo a loro. Si potrebbe sintetizzare così il pensiero di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri grillino intervenuto in collegamento a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete 4. Si parlava di coronavirus, in particolare della spinosa trattativa con l'Unione europea per gli aiuti all'Italia, tra Mes e coronabond. Trattativa che ha scatenato un terremoto politico anche all'interno dello stesso governo di Giuseppe Conte, con i grillini sul piede di guerra contro il famigerato fondo salva-Stati. Eppure, Di Maio sembra essersi scordato di tutto ciò a tempo record. Tanto che afferma: "Stiamo portando avanti la trattativa più difficile che l'Italia abbia mai affrontato. Non è il momento di discutere tra di noi, non è il momento dei colori politici", conclude. risibile. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020)lepolitiche, ma soltanto quando fa comodo a loro. Si potrebbe sintetizzare così il pensiero di Luigi Di, il ministro degli Esteri grillino intervenuto in collegamento a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete 4. Si parlava di coronavirus, in particolare della spinosa trattativa con l'Unione europea per gli aiuti all'Italia, tra Mes e coronabond. Trattativa che ha scatenato un terremoto politico anche all'interno dello stesso governo di Giuseppe Conte, con i grillini sul piede di guerra contro il famigerato fondo salva-Stati. Eppure, Disembra essersi scordato di tutto ciò a tempo record. Tanto che afferma: "Stiamo portando avanti la trattativa più difficile che l'Italia abbia mai affrontato. Non è il momento di discutere tra di noi, non è il momento dei colori politici", conclude.. ...

Superare le divisioni politiche, ma soltanto quando fa comodo a loro. Si potrebbe sintetizzare così il pensiero di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri grillino intervenuto in collegamento a ...