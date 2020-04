Skam 4 esce il 15 maggio. Protagonista la musulmana Sana (Di venerdì 17 aprile 2020) Sana - Skam 4 Attesa quasi finita per i fan di Skam Italia. Da venerdì 15 maggio 2020 saranno infatti disponibili, sia su Tim Vision sia su Netflix, i dieci episodi inediti della quarta stagione della serie tv italiana prodotta da Cross Productions. Scongiurato il rischio di cancellazione con l’ingresso nella produzione di Netflix, la narrazione della storia si concentrerà sulla giovane Sana Allagui, la ragazza musulmana interpretata da Beatrice Bruschi fin dall’esordio. Skam 4, le prime anticipazioni Sana è una musulmana praticante sempre più divisa tra i valori religiosi che le sono stati inculcati dal giorno della sua nascita e quella voglia di “libertà” intravista negli amici che frequenta ormai da diversi anni. Desiderosa di trovare un suo equilibro interiore, la giovane entrerà ancora di più in confusione ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 aprile 2020)4 Attesa quasi finita per i fan diItalia. Da venerdì 152020 saranno infatti disponibili, sia su Tim Vision sia su Netflix, i dieci episodi inediti della quarta stagione della serie tv italiana prodotta da Cross Productions. Scongiurato il rischio di cancellazione con l’ingresso nella produzione di Netflix, la narrazione della storia si concentrerà sulla giovaneAllagui, la ragazzainterpretata da Beatrice Bruschi fin dall’esordio.4, le prime anticipazioniè unapraticante sempre più divisa tra i valori religiosi che le sono stati inculcati dal giorno della sua nascita e quella voglia di “libertà” intravista negli amici che frequenta ormai da diversi anni. Desiderosa di trovare un suo equilibro interiore, la giovane entrerà ancora di più in confusione ...

lovehogwss : comunque a me fa piacere che skam esce tutto una botts - mariiapiagerace : RT @FLucanto__: RAGAAAAAAAA IL 15 MAGGIO ESCE SKAM STO URLANDOOOOOOOO - harryhugmehoney : RAGA CE L’ABBIAMO FATTA IL 15 MAGGIO ESCE LA QUARTA STAGIONE DI SKAM ITALIA CE L’ABBIAMO FATTA CAZZO - isakpreston : mi sveglio e scopro che la quarta stagione di skam esce il 15 maggio, what a great day to be alive - milkshakedipop : x: il 15 maggio esce la quarta stagione di Skam Italia! io commossa che videochiamo la mia amica per dirglielo?? -