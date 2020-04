Sergio Fantoni è morto l'attore e doppiatore, voce di Marlon Brando (Di sabato 18 aprile 2020) L'attore Sergio Fantoni è morto all'età di 89 anni, recentemente aveva recitato nella serie Il Commissario Montalbano; recitò anche in Senso di Visconti. Sergio Fantoni è morto all'età di 89 anni, nella carriera del doppiatore, che lo ha portato a essere la voce di Marlon Brando in Apocalypse Now, e attore ci sono titoli famosi come Anna Karenina, La Piovra e numerosi film come Senso, spettacoli teatrali e apparizioni televisive. L'artista è nato in una famiglia di artisti a Roma il 7 agosto 1930 e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a teatro frequentando compagnie teatrali sperimentali, fondando negli anni Settanta un'attività con Luca Ronconi e Valentina Fortunato. Tra i film in cui ha recitato Sergio Fantoni ci ... Leggi su movieplayer Sergio Fantoni è morto l'attore e doppiatore - voce di Marlon Brando e nel cast di Senso

Sergio Fantoni è morto all'età di 89 anni, nella carriera del doppiatore e attore ci sono titoli famosi come Anna Karenina, La Piovra e numerosi film, spettacoli teatrali e apparizioni televisive.

