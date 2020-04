Pistocchi: «Maradona nella mia classifica è il numero uno» (Di venerdì 17 aprile 2020) Maurizio Pistocchi non ha dubbi: il più grande calciatore della storia è Diego Armano Maradona. Ecco le sue parole Maurizio Pistocchi non ha dubbi: Diego Armando Maradona è il più grande calciatore della storia. Ecco le sue parole ai microfoni di Calcionews24. Maradona – «Io ho una grande fortuna: ho iniziato a lavorare nel giornalismo nel 1975, quindi ho visto tutti i più forti. Ho potuto vedere tutti i più grandi: Platini, Maradona, Zico, Matthaus, Falcao, Van Basten, Gullit, Baggio. nella mia personale classifica Maradona è il numero 1, ho avuto anche la fortuna di intervistarlo in esclusiva per un’ora a Siviglia nel 1993, un ragazzo fantastico Diego. Messi non è Maradona che vinceva le partite da solo anche con Bianchi, Bigon e Bilardo. Maradona è Pavarotti che può cantare anche da solo sulle ... Leggi su calcionews24 “Sivori consigliò Maradona alla Juventus - ecco perché non lo presero” : la confessione di Pistocchi

Pistocchi : "Sivori mi raccontò di quando la Juventus non volle prendere Maradona" (Di venerdì 17 aprile 2020) Maurizionon ha dubbi: il più grande calciatore della storia è Diego Armano. Ecco le sue parole Maurizionon ha dubbi: Diego Armandoè il più grande calciatore della storia. Ecco le sue parole ai microfoni di Calcionews24.– «Io ho una grande fortuna: ho iniziato a lavorare nel giornalismo nel 1975, quindi ho visto tutti i più forti. Ho potuto vedere tutti i più grandi: Platini,, Zico, Matthaus, Falcao, Van Basten, Gullit, Baggio.mia personaleè il1, ho avuto anche la fortuna di intervistarlo in esclusiva per un’ora a Siviglia nel 1993, un ragazzo fantastico Diego. Messi non èche vinceva le partite da solo anche con Bianchi, Bigon e Bilardo.è Pavarotti che può cantare anche da solo sulle ...

zazoomnews : “Sivori consigliò Maradona alla Juventus ecco perché non lo presero”: la confessione di Pistocchi - #“Sivori… - CalcioWeb : Il retroscena di mercato di #Pistocchi ???? '#Sivori consigliò #Maradona alla #Juventus, ecco perché non lo presero'… - MondoNapoli : Pistocchi e il retroscena su Maradona: “La Juventus non lo volle” - - TUTTOJUVE_COM : Pistocchi: 'Sivori mi disse che consigliò Maradona alla Juventus, ma Boniperti non lo prese' - zazoomblog : Pistocchi: Sivori mi raccontò di quando la Juventus non volle prendere Maradona - #Pistocchi: #Sivori… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi Maradona Pistocchi: «Maradona nella mia classifica è il numero uno» Calcio News 24 Pistocchi: «Maradona nella mia classifica è il numero uno»

Maurizio Pistocchi non ha dubbi: Diego Armando Maradona è il più grande calciatore della storia. Ecco le sue parole ai microfoni di Calcionews24. MARADONA – «Io ho una grande fortuna: ho iniziato a ...

Messi all’Inter, Pistocchi: «Dove giocherebbe nel 3-5-2 di Conte?»

Maurizio Pistocchi vede un problema nell’operazione Messi all’Inter ... A Messi devi dare anche un’idea di gioco, e quindi, dove lo metti nel 3-5-2 di Conte? Messi non è Maradona che vinceva le ...

Maurizio Pistocchi non ha dubbi: Diego Armando Maradona è il più grande calciatore della storia. Ecco le sue parole ai microfoni di Calcionews24. MARADONA – «Io ho una grande fortuna: ho iniziato a ...Maurizio Pistocchi vede un problema nell’operazione Messi all’Inter ... A Messi devi dare anche un’idea di gioco, e quindi, dove lo metti nel 3-5-2 di Conte? Messi non è Maradona che vinceva le ...