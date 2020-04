Palozzi | grave scortesia istituzionale da parte di Tutumello

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “Oggi l’amministrazione di centrosinistra in Regione Lazio ha perso l’occasione, l’ennesima, per fare chiarezza sull’affidamento diretto di oltre 35 milioni di euro, eseguito dall’Agenzia regionale di Protezione civile, per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) per l’emergenza sanitaria Covid-19. In occasione dell’audizione urgente, svoltasi in via telematica, del Comitato regionale di controllo contabile, e richiesta del Gruppo consiliare Fdi, infatti nessun esponente della giunta regionale, ne’ il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Carmelo Tulumello, convocati in commissione, si sono presentati.” “E non regge, purtroppo, nemmeno la solita scusa della assenza per impegno. Siamo di fronte a una, una ...