No al Mes, neppure light. I Cinque Stelle ci mettono una pietra sopra. E’ tregua armata tra i giallorossi dopo la mediazione del premier. Ultime valutazioni dopo il Consiglio Ue (Di venerdì 17 aprile 2020) A meno di una settimana dell’attesissimo Consiglio europeo del 23 aprile, in cui si decideranno in maniera definitiva le misure economiche da mettere in campo per fronteggiare la crisi post pandemia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si trova a dover affrontare una partita altrettanto delicata. E il fronte stavolta è tutto interno alla maggioranza che lo sostiene: ancora una volta oggetto dello scontro è il Mes, vera “bestia nera” non solo per Lega e Fratelli d’Italia, ma anche per il Movimento Cinque Stelle. Che rimprovera al Pd di essere “possibilista” sull’utilizzo della linee di credito del Fondo “senza condizioni” (quelle relative ai finanziamenti eventualmente richiesti per sostenere le spese in ambito sanitario). A dar man forte alla linea oltranzista del capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi, è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 aprile 2020) A meno di una settimana dell’attesissimo Consiglio europeo del 23 aprile, in cui si decideranno in maniera definitiva le misure economiche da mettere in campo per fronteggiare la crisi post pandemia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si trova a dover affrontare una partita altrettanto delicata. E il fronte stavolta è tutto interno alla maggioranza che lo sostiene: ancora una volta oggetto dello scontro è il Mes, vera “bestia nera” non solo per Lega e Fratelli d’Italia, ma anche per il Movimento. Che rimprovera al Pd di essere “possibilista” sull’utilizzo della linee di credito del Fondo “senza condizioni” (quelle relative ai finanziamenti eventualmente richiesti per sostenere le spese in ambito sanitario). A dar man forte alla linea oltranzista del capo politico dei 5Vito Crimi, è ...

gennaromigliore : Ma che ci va a fare in Europa il M5S se non legge neppure le carte? L’unica condizione per ottenere i 37mld del… - borghi_claudio : Ho acceso la tv su @StaseraItalia e stranamente ho visto @marattin perfetto sulla (inesistente) differenza fra MES… - RaffaeleFitto : Una vera e propria #Caporetto è quella che l’#Italia ha subito nell'#Eurogruppo #Conte, #Gualtieri e i grillini ci… - Maksimo75 : @MarottaMahalufe @RichbonesE Il Cazzaro non sa neppure cosa sia il MES... - LorellaMaffei : RT @AugustoMinzolin: L’emergenza economica gestita peggio della sanitaria.Gli altri Paesi ripartono e non ha neppure un piano per la riaper… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes neppure No al Mes, neppure light. I Cinque Stelle ci mettono una pietra sopra. E' tregua armata tra i giallorossi dopo la mediazione del premier. Ultime valutazioni dopo il Consiglio Ue LA NOTIZIA MES | Niente prestiti, siamo poveri italiani ricchi

Sui fondi del MES senza condizionalità, confesso che non ho compreso il calcolo di Romano Prodi ... Quindi, ora che avete chiara la narrazione ed il canovaccio, avrete capito che l’Italia non appare ...

Bruxelles aspetta la «prova d’amore» del governo italiano con il sì al Mes

Infine l’assicurazione che non verranno poste condizioni neppure in un secondo tempo. Ancora più importante l’esito della trattativa sul Recovery: per Conte tornare a casa senza quel risultato sarebbe ...

Sui fondi del MES senza condizionalità, confesso che non ho compreso il calcolo di Romano Prodi ... Quindi, ora che avete chiara la narrazione ed il canovaccio, avrete capito che l’Italia non appare ...Infine l’assicurazione che non verranno poste condizioni neppure in un secondo tempo. Ancora più importante l’esito della trattativa sul Recovery: per Conte tornare a casa senza quel risultato sarebbe ...