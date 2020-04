Nessuna provvigione al mediatore per la proposta irrevocabile

Leggi su studiocataldi

(Di venerdì 17 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 7781/2020 (sotto allegata) della Cassazione rigetta il ricorso di un, già respinto in primo e secondo grado, che chiede il riconoscimento dellaper la conclusione dell'affare derivante dalla stipula delladi acquisto. Come chiarito nella motivazione dagli Ermellini il diritto allanon è ricollegabile alla stipula del preliminare del preliminare avente soli effetti obbligatori, perché in questa fase non è possibile considerare il contratto concluso. La recente Cassazione n. 30083/2019 ha infatti chiarito che un affare può dirsi concluso e quindi ilha diritto allasolo se alle parti è data la possibilità di ottenere l'esecuzione specifica del contratto. Lairrev...