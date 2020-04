Michele Riondino a “Lingue a Sonagli” si pronuncia sul post Covid-19

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 aprile 2020) Intervistato da Bussoletti durante la puntata del talkshow “Lingue a Sonagli” trasmessa in diretta radio alla mezzanotte di mercoledì 8 febbraio su RadioRock106,ha raccontato cosa si aspetta dopo questo delicato periodo di quarantena. L’attore pugliese, da sempre attivo sui diritti umani attraverso l’organizzazione del Primo Maggio a Taranto e candidato al David di Donatello, ha espresso in diretta le sue perplessità riguardo il futuro e, in particolar modo, la mentalità che caratterizza le aziende del sud Italia. «Vorrei credere che saremo più sensibili ed attenti al prossimo ma temo che non accadrà» spiega«Io sono un pessimista di natura, vedo la difficoltà che le cose vengano messe in atto. Pensa che a Taranto vengono elusi i decreti ...