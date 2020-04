Materazzi: “Se la Juve vince la Champions non vale” (Di venerdì 17 aprile 2020) L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, durante una diretta Instagram con Davide Oldani, noto chef e tifoso nerazzurro ha raccontato alcuni particolari sulla famosa testata a Zidane “Lui è stato protetto dai francesi perché è un figlio della Francia. Io, invece, fui massacrato da connazionali come Cossiga e Accorsi, per me questi non sono italiani. Io sono patriottico, difenderò sempre i colori dell’Italia. Quelle critiche sono le cose che mi hanno fatto male dopo il Mondiale. Quelle stesse persone avrebbero dovuto baciare per terra dove camminavo visto che avevo segnato un gol in finale”.”. Ha anche fatto un commento, sorridendo, sulla possibile vittoria della Juventus in Champions, attirandosi numerose critiche dai tifosi bianconeri “La Juventus deve pensare alla Champions, che quest’anno ... Leggi su ilnapolista Juventus - stoccata Materazzi : “Se vincono la Champions non vale”

