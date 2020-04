L’inquinamento luminoso non è normato ma è molto dannoso Lo spiega una sentenza recente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ve lo dico io prima che me lo diciate voi. Come si può parlare di tutela delle aree protette da inquinamentomentre la gente muore per questa tragica pestilenza? Certo, sembra una assurdità ma se ci pensate bene (e magari vi leggete il mio ultimo post del 9 aprile) forse può venirvi il dubbio che, in realtà, come ha detto Papa Francesco, non possiamo illuderci di essere sani in un mondo malato. E che la nostra sopravvivenza ed il nostro benessere dipendono anche dalla “salute” e dal benessere delle altre specie viventi e dell’ambiente, oggi pesantemente compromessi proprio dalla specie umana e dai suoi eccessi. Ecco perché, pur in mezzo a tante tragiche notizie, voglio parlarvi di una recentissimadella Cassazione (Sez. III n. 9353 del 9 marzo 2020, pubblicata su www.lexambiente.it) dove si discuteva se il gestore ...