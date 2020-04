(Di venerdì 17 aprile 2020) Alla ripresa – ancora lenta e densa di reciproci veleni – dell’attività parlamentare, dopo settimane di comitati ed esperti a ‘vegliare’ sul Paese, come è cambiato l’indice di gradimento degli italiani nei confronti deiitaliani? Un periodo costellato comunque di attacchi ed invettive, culminato col clamoroso j’accuse del premier nei confronti dell’opposizione, nel bel mezzo degli auguri di Pasqua, e delle novità legate all’attività dell’Eurogrupo. Malgrado gli attacchi laè la più stimata Tuttavia, malgrado il ‘fuoco incrociato’, social in testa – la platea più malleabile dalle circostanze –(benché scesa da 35 a 31 punti), è riuscita a ‘resistere’, posizionandosi in vetta a questa ...

italiaserait : Leader preferiti: Giorgia Meloni più di tutti. Salvini scavalcato da Di Maio. Renzi è ultimo - littleglitter__ : comunque buona Pasqua dai miei coniglietti leader preferiti - Conaners91 : @_Rosy_aroha dice sempre che JinJin ed io siamo i suoi leader preferiti. Leggendo questa intervista, mi sono resa… - GiuseppePurpari : RT @silviadilillo: @andrepaltry Sì diciamo che ci sono molti punti fumosi (anche questo fondo lasciato da definire ai “leader” ... non so).… - silviadilillo : @andrepaltry Sì diciamo che ci sono molti punti fumosi (anche questo fondo lasciato da definire ai “leader” ... non… -

Ultime Notizie dalla rete : Leader preferiti

Italia Sera

Nei giorni più difficili per il Paese, e non solo da un punto di vista sanitario ma anche economico, Confindustria ha scelto il suo prossimo leader. Vincenzo Boccia lascia via dell'Astronomia ...Confindustria sceglie il suo prossimo leader nei giorni più difficili per il Paese e per ... ci ha creduto fino a pretendere il voto sfidando la stessa commissione dei Saggi che avrebbe preferito un ...