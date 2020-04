La data dei contagi a zero? "Ecco perché non a maggio" (Di venerdì 17 aprile 2020) Andrea Pegoraro L'infettivologo ha ha spiegato come in Italia non si sia raggiunto “un vero e proprio picco”. E ha aggiunto che quanto accaduto due mesi fa potrebbe succedere nuovamente se non vengono prese le dovute misure di cautela "Non raggiungeremo casi zero a maggio, il virus probabilmente continuerà a circolare, anche se a bassa intensità”. Lo ha evidenziato Giovanni Rezza, direttore delle Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) durante la conferenza stampa sull’emergenza coroanvirus. Il medico ha spiegato come in Italia non si sia raggiunto “un vero e proprio picco”, non c’è una grande quantità di popolazione che si è infettata a sufficienza. Quindi Rezza ha sottolineato che sono stati ridotti i contagi grazie alle restrizioni, ma i cittadini rimangono molto ... Leggi su ilgiornale Polizia - Carabinieri e Vigili : ecco il piano dei controlli della Pasqua blindata di Milano

Pasqua blindata – il piano del Viminale : dai check point all’uso dei droni

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Franco Locatelli invita alla prudenza per evitare la seconda ondata dei contagi (Di venerdì 17 aprile 2020) Andrea Pegoraro L'infettivologo ha ha spiegato come in Italia non si sia raggiunto “un vero e proprio picco”. E ha aggiunto che quanto accaduto due mesi fa potrebbe succedere nuovamente se non vengono prese le dovute misure di cautela "Non raggiungeremo casi, il virus probabilmente continuerà a circolare, anche se a bassa intensità”. Lo ha evidenziato Giovanni Rezza, direttore delle Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) durante la conferenza stampa sull’emergenza coroanvirus. Il medico ha spiegato come in Italia non si sia raggiunto “un vero e proprio picco”, non c’è una grande quantità di popolazione che si è infettata a sufficienza. Quindi Rezza ha sottolineato che sono stati ridotti igrazie alle restrizioni, ma i cittadini rimangono molto ...

andreacreativo : Le #FakeNews e la disinformazione. Qual è la responsabilità della stampa? Quanto ci fidiamo dei media? In questo… - TUTTOJUVE_COM : Juventus, lunedì data ultima per il rientro dei giocatori all'estero in vista della possibile ripresa del 4 maggio - Engy71225621 : RT @taesottona: jungkook è quella persona che si è tatuata sulla sua mano, in un posto impossibile da nascondere, il nome del nostro fandom… - NTTDATA_IT : L’UNESCO ha premiato NTT DATA per la realizzazione di AIDA, un sistema di AI che vede l'ambiente circostante adatta… - bellstupesc : RT @taesottona: jungkook è quella persona che si è tatuata sulla sua mano, in un posto impossibile da nascondere, il nome del nostro fandom… -

Ultime Notizie dalla rete : data dei La data dei contagi a zero? "Ecco perché non a maggio" ilGiornale.it Coronavirus, 2 milioni di ebook scaricati dagli studenti durante il lockdown

Uno studente su tre per un totale di due milioni di ebook ha scaricato, dal 24 febbraio ad oggi, almeno un libro di testo in formato digitale, eseguendo il download dalle piattaforme degli editori sco ...

Coronavirus, Rezza: “No casi zero a maggio”. La situazione aggiornata in Veneto

Abbiamo solo abbattuto i contagi con il ‘lockdown'” NordEst – “Vediamo che c’è un trend alla decrescita nel numero dei casi se presentati per data di comparsa dei sintomi, ma il virus non sta ...

Uno studente su tre per un totale di due milioni di ebook ha scaricato, dal 24 febbraio ad oggi, almeno un libro di testo in formato digitale, eseguendo il download dalle piattaforme degli editori sco ...Abbiamo solo abbattuto i contagi con il ‘lockdown'” NordEst – “Vediamo che c’è un trend alla decrescita nel numero dei casi se presentati per data di comparsa dei sintomi, ma il virus non sta ...