Il fondatore dello studio di Red Dead Redemption condivide un' affascinante storia

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 17 aprile 2020) Prima che Rockstar San Diego sviluppasse Red, la società era conosciuta come Angels e ora è emerso un interessante aneddoto sulladella compagnia.IlDiego Angel ha condiviso unacon Polygon sul periodo in cui il designer di Nintendo Shigeru Miyamoto ha visitato gli Angels per fornire feedback sul loro gioco di corse per Nintendo 64 in sviluppo, Buggy Boogie.Angel ha detto che si era preparato per 45 giorni in vista dell'incontro, aggiungendo di essere stato particolarmente onorato per il fatto che Miyamoto sarebbe venuto da lui per l'incontro, invece che viceversa.Leggi altro...