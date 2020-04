Ecco la patologia "comune" che porta alla morte col virus (Di venerdì 17 aprile 2020) Michele Di Lollo Il professor Massimo Andreoni: "È un fattore che complica la guarigione". Forte incidenza anche del diabete e il fatto che il paziente fumasse sigarette Ecco tutte le patologie che possono aggravare le condizioni di chi contrae il Covid-19. C’è qualcosa che accomuna le morti da coronavirus, soprattutto quelle più giovani: i pazienti erano in sovrappeso, a volte obesi. A parlarne è il professor Massimo Andreoni, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma. Il professore spiega: "Lo stiamo costatando con frequenza, ora che la casistica purtroppo sta aumentando. Il fattore del peso del paziente è un elemento che complica la guarigione. Questo è un elemento che aumenta il rischio. D’altra parte, l’obeso ha un rischio cardiovascolare maggiore di un soggetto non obeso. ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 aprile 2020) Michele Di Lollo Il professor Massimo Andreoni: "È un fattore che complica la guarigione". Forte incidenza anche del diabete e il fatto che il paziente fumasse sigarettetutte le patologie che possono aggravare le condizioni di chi contrae il Covid-19. C’è qualcosa che accomuna le morti da corona, soprattutto quelle più giovani: i pazienti erano in sovrappeso, a volte obesi. A parlarne è il professor Massimo Andreoni, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma. Il professore spiega: "Lo stiamo costatando con frequenza, ora che la casistica purtroppo sta aumentando. Il fattore del peso del paziente è un elemento che complica la guarigione. Questo è un elemento che aumenta il rischio. D’altra parte, l’obeso ha un rischio cardiovascolare maggiore di un soggetto non obeso. ...

Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali ... pur rispettando la doverosa priorità all’emergenza in atto, non distogliessero l’attenzione da patologie meno frequenti ma ...

I dati delle altre province del Lazio. A Viterbo 6 nuovi casi positivi, proseguono i controlli su case di riposo e RSA; a Rieti anche oggi nessun nuovo positivo, ma un decesso, un uomo di 62 anni con ...

